Keskerakond heitis neliteist kehtiva kriminaalkaristusega liiget välja

«Ükski meie valija ega liige ei soovi lugeda lehest, et tema erakonda on jõudnud mitmeid kriminaale. Seetõttu otsustasime täna hommikul Keskerakonna juhatuse koosolekul 14 kehtiva kriminaalkaristusega inimest erakonnast välja arvata,» ütles Ratas.

«Keskerakonnal on tulnud maksta kallist hinda ning oleme pidanud isegi oma pikaaegse kontori võlgade katteks ära müüma. Meil kõigil tuleb õppida erakonna vastuolulisest minevikust,» ütles Ratas.

Ta lisas, et peaministrierakond peab olema enda suhtes eriti nõudlik ning seda mitte ainult rahaasjade läbipaistval korraldamisel, aga ka erakonna ehitamisel laiemalt.

«Väärime võitu ainult siis, kui oleme kõigist teistest töökamad ning suudame ühiskonda veenda, et just Keskerakond pakub Eestile parimat tulevikku,» ütles Ratas, kelle sõnul on kõige olulisemad tööriistad selleks erakonna programmilised seisukohad ning senised saavutused.