Galerii ja video: Keskerakond avalikustas parlamendivalimiste üleriigilise nimekirja

Te küsite, kes juhib? Aus vastus on – ma ei tea. Veel täpsemalt öeldes, keegi ei tea. Üks arvamusuuring lubab esikohta Reformierakonnale, mõned teised meile. Valimispäeva õhtul ei maksa aga reitingunumbrid arvamusuuringutes mitte midagi. Need on nagu soojenduskatsed, mis annavad parimal juhul veidi aimdust, mis vormis keegi parasjagu on. Täna pole veel midagi otsustatud. Meil ega ühelgi teisel erakonnal pole mitte ühtegi häält.

Iga viimane kui valija, iga viimane kui hääl tuleb alles järgmiste nädalate, päevade ja tundide jooksul välja teenida. See on töö, mida peame me kõik nüüd järgmised 50 päeva hoolega tegema.

Riigikogu valimisteni jäänud seitsme nädala sees pole enam ühtegi puhkepäeva. Meid ootavad ainult tööpäevad. Aga ärge heitke meelt – see töö ei ole raske ega väsitav. Vastupidi, see on positiivne ja innustav. Eestimaa elanikega suhtlemine, oma mõtete jagamine ning nende kuulamine on alati tore, meeldiv ja head emotsiooni pakkuv.

Kohtume me inimestega siis tänavatel, turgudel ja poodide ees, bussipeatustes, kaubanduskeskustes ja kortermajade trepikodades või sootuks sotsiaalmeedias ja mujal internetiavarustes.

Igatahes ootavad meid kõiki 50 tempokat ja tujuküllast tööpäeva. Iga järgmine päev viib meid 2% võrra lähemale või kaugemale valimisvõidust. See aga sõltub juba meist endist. Mina usun, et kasutame jäänud aega maksimaalselt hästi ja asjalikult. Keskerakond läheb Riigikogu valimisi võitma inimeste muresid kuulates ning neile lahendusi pakkudes. Selleks peame olema kõige aktiivsemad ja märkavamad.

Täna astume mitme olulise sammu võrra edasi. Võtame vastu põhjaliku ja terve Eesti elu edasiviiva valimisplatvormi. Samuti kinnitame 125-liikmelise võistkonna, kes valimislahingusse läheb. Keskerakonnal on palju häid mõtteid, kuidas muuta Eestit sidusamaks, jõukamaks ja õiglasemaks. Ja meil on tugev ning ühtehoidev meeskond, kes ei lähe valimistele niisama osalema, vaid Riigikogu valimisi veenvalt võitma.

Austatud erakond!

Juba pikemat aega otsivad mitmed arvamusliidrid, ajakirjanikud ja paljud poliitikud Riigikogu valimiste põhiteemat. Nii nagu oleme ikka otsinud Eesti Nokiat. Mõni räägib majandusest ja maksudest, teine välispoliitikast ja julgeolekust. Osad keskenduvad keskkonnale ja kultuurile, mitmed tervishoiule ja sotsiaalvaldkonnale.

Uued tulijad lubavad aga pikka plaani ning heidavad vanadele olijatele ette selle puudumist.

Valimiste põhiteemat pole suutnud seni keegi kehtestada ning paljud kardavad, et seda seekord ei leitagi. Mulle tundub, et olukord on tegelikult hoopis lihtsam.

Meie ees seisab ainult üks põhimõtteline valik – edasi või tagasi? Kas liigume edasi õiglasema, tugevama ja hoolivama riigi suunas või läheme tagasi Reformierakonna valitsusaega?

Kas panustame tervishoidu ja ravijärjekordade lühendamisse või ütleme, et tervis sõltugu inimese rahakotist?

Kas toetame põllumajandust ja kohalikku elu või ütleme, et küll turg paneb kõik paika?