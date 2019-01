Kalev Stoicescu pürgib Eesti 200 ridades riigikokku

«Mulle meeldivad Eesti 200 ideed, sest need on perspektiivikad. Peab olema julgust osutada riskidele ja väljakutsetele ning pakkuda lahendusi. Sisepoliitika vajab muutust, sest vanad tegijad ei pea enam vajalikuks tõele näkku vaadata või peavad seda koguni ohtlikuks,» ütles Stoicescu pressiteate vahendusel.

«Mul on hea meel, et Kalev on meiega ühes paadis ning asus täitma juhtivat rolli julgeoleku- ja kaitsepoliitika küsimustes,» kommenteeris Eesti 200 juht Kristina Kallas.