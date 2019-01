Politsei algatas EKRE plakatite sodimise asjus väärteomenetluse

«Plakatite sodimise ja rikkumise puhul on tegemist väärteoga. Alustasime väärteomenetlust ning püüame välja selgitada, kes rikkumise toime pani, et ta siis vastutusele võtta,» ütles Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo juht Valdo Põder reedel BNS-ile.

«Täpset (rikutud plakatite – toim.) arvu praegu tuvastatakse, Tallinna kesklinnas oli neid seitse. Meie pöördume politseisse, kuna takistatud on kampaania tegemist ja sõnavabadust, mis on selgelt Eestis keelatud ja karistatav. Reklaamifirma sai ka reaalset kahju, sest peab terve hulga plakateid välja vahetama ja mitmete stendide klaase puhastama, nemad teevad politseisse avalduse varalise kahju tekitamise kohta. Täpset summat öelda ei oska hetkel, jutt käib sadadest eurodest ilmselt,» ütles Helme Postimehele.

«Tapmisega ähvardamine, kui on alust karta selle täideviimist, on kuritegu ja sellest tasub kindlasti politseile teada anda. Kui politseile laekub selline kuriteoavaldus, vaatavad uurijad selle esimesel võimalusel läbi ja otsustavad koostöös prokuröriga, kas konkreetsel juhul on alust kriminaalmenetluse alustamiseks ning millised on edasised sammud,» ütles Põder.