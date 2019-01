Galerii: sotsid esitasid riigikogu valimisnimekirja

«Tegemist on meie kõige tugevama valimisnimekirjaga läbi aegade, kuhu kuulub väga palju suure kogemusega inimesi – praeguseid ja endisi ministreid, riigikogu liikmeid ja kogukonna liidreid. Aga me oleme ka see erakond, kes on sel korral toonud valimistele kõige rohkem uusi säravaid tegijaid, nagu Marina Kaljurand, Katri Raik, Riina Sikkut, Rene Tammist, Indrek Tarand, Andrus Vaarik ja paljud teised,» ütles erakonna esimees ja valimisnimekirja esinumber Jevgeni Ossinovski.