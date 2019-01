Natsimundris peksja ja sarivargad:  Keskerakonda astub enim kurjategijaid

Erakonna peasekretär Mihhail Korb tutvustas 13. oktoobri kongressil vastu võetud muudatust ajakirjandusele suure rõõmuga. Toona sõnas ta, et Keskerakonnale on seatud teistest kõrgemad ootused ning just oma põhimõttelisusega eristub erakond teistest.