Olukorra hinnang: Plahvatus

Eesti 200 plakatiskandaal tõstis nad pildile, aga millise kahjuga? EKRE ulmeprogramm lükkas nad pildilt maha, aga millise tuluga?

JULGE HUNT SAI HAAVLEID. AGA RASVA?

Eesti 200 plakatiskandaal ajas vihast täiesti pöördesse... ei, mitte kõik Eestis elavad venelased, vaid hoopis konkurenterakonnad. Esmaspäevase aktsiooniga võttis Eesti 200 suure riski, aga kas teiste parteidega võrreldes imeväikese kapitaliga erakonnal on üldse muud võimalust?

Mida Eesti 200 võitis?

Mitu vagunitäit tähelepanu. Ja see tähelepanu on seda väärtuslikum, et on seotud teemaga, millel erakonna juht Kristina Kallas on kahtlemata usutav rääkija. Valitud meetodi üle võib vaielda, kas see tegi ühiskonnale rohkem kahju või kasu, ning nagu riskantsete otsuste puhul ikka, on mõlemal poolel veendunud toetajaid. Praegu paistab, et aktsioon andis Eesti 200-le teema, milles on neil võimalik debatti vedada, ja teisel erakondadel ei õnnestu integratsiooniarutelu vältida. Selline saavutus on uuele tulijale erakondade seas suur asi, mis näitab valijaile, et tegu on tõsiselt võetava seltskonnaga.

Mida Eesti 200 kaotas?

Seni umbes kaks protsenti toetust, seitsme liitunud inimese kõrval 17 erakonnast välja astunut. Nende seas lahkus täna erakonnast ka Integratsiooni Sihtasutuse juht Irene Käosaar, kes on olnud Eesti 200 plakatikampaania suhtes avalikult kriitiline. On oht, et inimeste silmis on Eesti 200 nüüd integratsioonierakond, kuigi erakonnal on veel hulk teemasid, mida nad tahaks arutada. Samuti ei ole Eesti 200-l praegu, pärast teema kõlavat tõstatamist pakkuda riigi lõhestatusele põhjalikku lahendust. Jah, koolid eestikeelseks, aga see ei saa olla kogu lahendus.

FOTO: Skunk.ee

EKRE PROGRAMM – IDEOLOOGIA JA RAHA SELLE ÜMBER

EKRE kinnitas möödunud nädalavahetusel oma tervikliku valimisprogrammi ja kindlustas sellega endale ühtlasi ilmselt järgmised neli aastat opositsioonis, kui nende kaasamine valitsusse just vältimatuks ei muutu. Seda aga praegu näha ei ole.

Miks? EKRE programmi kirjutatud lubadused on komplektina sellised, et isegi kui seal on mõned asjad mõeldud kauplemiseks ja lükatakse vajadusel läbirääkimistel laualt maha, siis ikkagi jääb alles asju, mis ei saa kuidagi sobida Keskerakonnale, Reformierakonnale, rääkimata sotsidest ja Isamaast.

Milleks siis selline programm? EKRE strateegia paistab olevat jõuda niikaugele, et saavad ise olla need, kes valivad endale valitsuspartneri. Kuigi EKRE juhtide jutt on teine, paistab neil praeguseks olevat selge, et kuigi tõenäoliselt neid valitsusse ei kutsuta. Väga ambitsioonikas programm aga annab neile võimaluse tutvustada kõiki oma soove, mida nad teha tahaksid ja mille seast iga nende toetaja leiaks midagi, millega võiks nõus olla.

Mis on riskid? Veel neli aastat opositsioonis võib osale valijatele, aga ka liikmetele tekitada tunde, et äkki nad ei pääsegi valitsusse ning erakonna juhid ainult räägivad, kuid reaalsete tegudeni ei jõua, või mis veel hullem, äkki ei tahagi jõuda. Nii jõuliste lubaduste järel on ka keeruline hakata neid nelja aasta pärast pehmendama, kui siis soovitakse väiksema partnerina valitsusse minna. Sel juhul leidub kindlasti neid, kes küsivad, mis sai 2019. aastal lubatust.

REKLAAME VALVAB POSTIMEES

Valimiskampaaniate üks üpris lõbus osa on valimisreklaamid, eriti need, mis ilmuvad sotsiaalmeedias, kus need suunatakse väga täpselt eri sihtgruppidele. Kui tahad kõik sotsiaalmeedia reklaamid ära näha, et olla mingi erakonna sõnumites lõpuni kindel, siis...

...proovi järgi Reklaamivalvur. Avaldasime täna Postimehes tööriista, mille abil on võimalik jälgida, millised erakonnad ja kandidaadid milliseid reklaame Facebookis avaldavad. Selle leiad siit: www.postimees.ee/reklaamivalvur

Miks see oluline on? Sotsiaalmeedia reklaamid on siiani olnud hämar ala, sest võimaldavad suunata eri sõnumeid eri sihtgruppidele, nende üle on järelevalvet teha sisuliselt võimatu ning puudub ka teave, kui palju ja kelle raha sellistele reklaamidele kulutatakse.

