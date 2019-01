Keskerakond tahab riigieelarvest tasuta ühistranspordile kulutada 5 miljonit eurot

Keskerakonna juhatuse liige Toomas Vitsut ütles, et praegu kehtib ainult sissekirjutatud tallinlastele tasuta ühistransport, kuid soovitakse, et kõik saaksid Tallinna-siseselt tasuta sõita. «Algne mõte seisneb selles, et riik kompenseerib mittetallinlaste piletiraha, mis on suurusjärgus viis miljonit eurot aastas,» ütles Vitsut ja lisas, et sinna alla kuuluvad kõik ühistranspordi sõidud: tramm, troll, buss ja rong.