Irene Käosaar lahkus plakatiaktsiooni tõttu erakonnast Eesti 200

Käosaar ütles ERRile, et tema erakonnast lahkumise ajendiks sai esmaspäevane Eesti 200 plakatiaktsioon. «Praegu ühiskonnas toimuv protsess ikkagi täiesti selgelt näitab, et poliitika ja igapäevane töö, eriti lõimumisvaldkonnas, mis on väga tundlik rahvussuhetel põhinev valdkond, ei käi kokku. Ilmselt olin ma naiivne tehes katset poliitikasse ääriveeripidi minna, arvates, et see lisab võimekust mul veel rohkem seda valdkonda vedada. Praegu ma näen, et poliitiline kaasatus hakkab segama minu igapäevatööd,» põhjendas Käosaar ERRile.