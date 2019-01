Vene riigimeedia võrdleb Eesti 200 plakatikampaaniat apartheidiga

Opositsiooni hinnang

Telekanal Dožd selgitab plakatite «Siin ainult venelased» ja «Siin ainult eestlased» ilmumist, viidates Postimehele ja Eesti 200 esimehele Kristina Kallasele, et tegemist on katsega juhtida tähelepanu lõhestunud ühiskonnale.

Dožd juhib tähelepanu sellele, et Kallas vabandas kõigi ees, keda plakatid solvasid. Telekanali veebisaidil teatatakse samuti, et Eesti 200 Facebooki-kontolt leiab foto teistest sarnastest plakatitest, kus eestlased ja venelased on ühes sektsioonis. Esimese puhul on märgitud «See on see, mis meil on praegu» ja teise puhul «Seda me tahame».

Rääkides teistest Venemaa opositsioonilistest väljaannetest, tasub märkida, et Novaja Gazeta ja raadiojaama Ehho Moskvõ veebilehed sisuliselt dubleerivad Doždi uudist, kasutades sealjuures emotsioonitut informatiivset stiili. Lätis registreeritud Meduza selles küsimuses oma seisukohti ei avaldanud.

Veel ühe, seekord laiendatud ja peaaegu emotsioonitu uudise avaldas RBK. Nii nagu Dožd, selgitab ka RBK, kust ilmusid Eesti pealinna plakatid kirjaga «Siin ainult venelased» ja Siin ainult eestlased».

RBK viitab samuti Eesti 200 esimehe Kristina Kallase sõnavõtule, mida Postimees tsiteeris. Veebilehel märgitakse, et Kallase sõnul näitasid aktsiooni korraldajad Eesti elanikele valukohti ja reaalseid probleeme. Kallas kutsus üles mitte peitma pead liiva alla ning mitte ignoreerima probleemi, mis nõrgendab Eesti ühiskonda.

Edasi kirjeldab väljaanne lühidalt Eesti 200 kodulehel avaldatud manifesti sisu, milles viidatakse vajadusele luua ühtne kool, kus vene ja eesti lapsed hakkaksid koos õppima.

Teised kaks suurt Vene uuriva ajakirjanduse vaala, Kommersant ja Vedomosti, Eesti ühiskonna olukorrale tähelepanu juhtivatest plakatitest uudiseid ei avaldanud.

Räägib riigimeedia

Märksa ekspressiivsemalt ja mahukamalt kajastas uudist Kremli-meelne meedia, mis on juba aastaid tagunud Baltimaade venekeelse elanikkonna diskrimineerimise trummi. Skandaal Eestis: tänavatele ilmusid plakatid «Siin ainult venelased», «Eesti partei võttis eristavate plakatite eest vastutuse», «Eesti õige pool: kas riigi jaotamine eestlasteks ja venelasteks lahendab probleemid» - selliseid pealkirju leiab telekanali Zvezda, Russia Today ja Rossija veebilehtedelt.

«Sellist pole tänapäeva maailmas ja üldse maailmas ammu nähtud. Juba alates Lõuna-Aafrika apartheidi ajast,» teatab telekanali Rossija uudistesaade «Vesti». «Vesti» väitel algatatakse selliste aktsioonide eest tsiviliseeritud maades kriminaalasju, kuna tegemist olevat puhtakujulise rahvustevahelise vaenu õhutamisega. Kuid saatelõigu autori imestuseks Eestis seda ei juhtunud.

Olles endale selgeks teinud, et plakatid on osa uue erakonna Eesti 200 valimiskampaaniast, mis juhib tähelepanu vene koolide sulgemisele, toob «Vesti» ära MTÜ Vene Kool Eestis juhi Alissa Blintsova sõnad: «Kui me praegu näeme, et nendel piltidel on osa kohti venelastele ja osa eestlastele, siis selle kampaania järgmine samm on, et venelastele polegi Eestis kohta.»

Ajakirjanik viitab irooniaga Eesti presidendi sõnavõtule sellest, et ühtset eestikeelset haridussüsteemi riigis, kus veerand elanikest on venekeelsed, on vaja selleks, et kõigil oleksid võrdsed õigused. «Tuleb välja, et uus erakond Eesti 200 koos oma šokireklaamiga on meinstriim. Tähelepanu äratavad ka teised erakonna programmipunktid – Eesti jätkuv internatsionaliseerimine, liberaalsete väärtuste ning seksuaalvähemuste kaitse. Terve rida kohalikke väljaandeid peab uue partei potentsiaalseks sponsoriks George Sorose Fondi,» teatatakse uudistesaates.