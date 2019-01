Ladõnskaja-Kubits skandaalsest plakatiaktsioonist: see oli plahvatus, mis tugevasti õõnestas lõimumist

Rus.Postimehe otsestuudios Ladõnskaja-Kubitsaga väidelnud Kallase arvates plakatiaktsioon täitis oma eesmärgi. «Eesmärk oli saada sellele teemale tähelepanu ja et me hakkaksime sel teemal rääkima,» ütles Kallas.

Samas Eesti200 juht tunnistas, et järgnenud valulist reaktsiooni ta ei oodanud. «See oli minu jaoks üllatus. Millised järeldused ma sellest enda jaoks teen? See haigus või valu, mis selle aktsiooniga välja tuli, näitab, et meie ühiskonnas püsib juba pikka aega, juba pronksiöö-eelsest ajast konflikt. Sellest saavad kõik osapooled valulise reaktsiooni. See on meie ühiskonnas sügaval. Piisab vaid väike tikk visata ja kõik on kohe leekides. Igaüks tunneb end puudutatuna, solvununa.»

Viktoria Ladõnskaja-Kubits oli aga hoopis teist meelt. «Esiteks, teie plakat pole mingi «väike tikk», vaid suur ja tõsine plahvatus. Teiseks, reaktsiooni ettenägemine on osa poliitilisest tööst ja kui te tulete välja sedavõrd tõsiste plakatitega, siis ette näha, et internetiajastul see kõik plahvatab ning solvab konkreetset auditooriumit, on võimalik,» kritiseeris ta Eesti200 aktsiooni.

Ladõnskaja-Kubits juhtis tähelepanu sellele, et kui Eesti200 tahtis rääkida integratsioonist, siis oli palju võimalusi püstitada see küsimus teisiti. «Meie aga täna arutame esmaspäeval ilmunud plakatite õnnestumist või ebaõnnestumist.»

«Poliitikud esmaspäeval kell 15 aimasid, kes on plakatite taga ning et sellele tuleb jätk. Kuid on olemas auditoorium, kes ei pea jälgima ja aru saama, et tuleb teine ja kolmas plakat ja siis Kristina Kallas selgitab, mida ta tahtis nende plakatitega öelda. See ongi üks suuremaid eksimusi, sest pandi välja see, mis ei saa tekitada positiivseid emotsioone. Kas tahtsite solvata?» küsis Ladõnskaja-Kubits oponendilt.

Kallase sõnul püstitati plakatite näol Tallinna kesklinna peegel. «See, mis juhtus, näitab mulle just seda, et haav pole siiani kinni kasvanud. See konflikt, mille me elasime üle 2007. aastal ja 1990ndatel, on siiani meie ühiskonnas sügaval peidus. Ja see plakat oli tikk, millega näidati, kuidas meie ühiskond on segregeerunud,» sõnas Eesti200 juht.