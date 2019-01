Sotsid tahavad maksuvaba tulu panna vähenema alates 2000 eurost

Sotside maksuprogramm peab oluliseks maksurahu tagamist, et tagada riigi üldine stabiilne areng. «Me ei tõsta üldist maksukoormust, vaid kavatseme teha maksud õiglasemaks, et väheneks väiksema sissetulekuga inimeste maksukoormus. Samuti kavatseme langetada poole võrra elektrienergia kui ühe põhilise ettevõtluse sisendressursi aktsiisi,» sõnas sotside esimees Jevgeni Ossinovski.

Sotsid on seisukohal, et Eesti majandusedu aluseks on inimesed, kellesse tuleb riigina rohkem panustada. See tähendab nii tööjõu kättesaadavuse parandamist, inimeste oskuste ja kvalifikatsiooni tõstmist ning täiendümberõpet.