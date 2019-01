Eesti 200 pikemalt ette planeeritud šokikampaania plahvatas esmaspäeval sellise jõuga, mida ei olnud ette näinud erakonna juhid ega ka neid nõustavad kampaaniameistrid. Eesti 200 ülesanne on nüüd vormida avalikkuse raevukas reaktsioon aruteluks ja suunata see sinna, kuhu see algse plaani järgi jõudma pidi.