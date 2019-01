Evelyn Sepp tunnistab: ka mina tõin Keskerakonnale kilekotis raha

«Miks sellest midagi ei juhtunud, on see, et ka mina ei suuda meenutada enam, kes andis, palju andis, mitu korda ma tegin «mingisuguseid» annetusi. Väga häbiväärne. Tõesti, väga kole lugu, aga omane sellele ajaperioodile,» ütles Sepp.

Keskerakonna endine reklaamimees Paavo Pettai kinnitas Sepa öeldut, märkides, et kui erakonnal oli raha vaja, siis see pidi kuidagi sinna saama. «Mulle öeldi ka, et läheb mõned päevad aega. Et mure on lahendatud, et raha on põhimõtteliselt olemas, aga meil läheb veidi aega, enne kui me saame selle arve ära maksta,» kirjeldas Pettai Keskerakonna kunagisi rahaasju.