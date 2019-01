Muusik Evelin Samuel-Randvere lahkus Isamaast

2014. aasta lõpus tollase Isamaa ja Res Publica Liiduga (IRL) liitunud Samuel-Randvere liikmelisus lõppes esmaspäeval, selgub äriregistrist.

Samuel-Randvere ütles Postimehele, et ta oli erakonnas passiivne juba eelmistest valimistest saati ja see on on olnud tema enda valik. Nüüd soovib ta parteist võimalikult neutraalselt väljuda. «Ma ei tahaks põhjendustega süvitsi minna, see ei annaks kellelegi midagi,» sõnas ta. «Mul ei olnud poliitilist karjääri, pigem olen erakonda kuulumisega näidanud poolehoidu mõõdukalt parempoolsele maailmavaatele. Ei pea olema erakonnas selleks, et omada maailmavaadet. Ma ei näe hetkel oma rolli aktiivses poliitikas.»

«Leian, et minu nimi ei peaks olema passiivselt üheski nimekirjas, seepärast esitasin täna [esmaspäeval] avalduse Isamaast välja astumiseks,» kirjutas Samuel-Randvere sotsiaalmeedias. «Tänane üleüldine poliitiline suhtlus (ma ei pea silmas Isamaad), on vastuvõetamatult inetu ja valimisteeelne kommunikatsioon alles kogub hoogu. Iga vähim ja mõttetuimgi teema kasvab ebaproportsionaalselt suureks ja inetuks, võidab see, kes kõige kõvemini karjub, nahaalsed valimislubadused, millest teatakse, ette et neid koalitsioonilepingusse niikuinii sisse ei kirjutata,» sõnas Samuel-Randvere.