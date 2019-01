Video ja galerii: Kristina Kallas provokatiivsetest plakatitest: palun vabandust nendelt, kellele Eesti lõhestatuse probleem haiget tegi

«Meil kõigil oli valus seda plakatit vaadata,» tunnistas Kallas, viidates asjaolule, et plakatite sisu tõi esile olulise ja valulise probleemi Eesti ühiskonnas, mis on juba 28 aastat lahendamata. «Lõhestatus on väga tõsine Eesti probleem,» toonitas Kallas.

«Palun vabandust nendelt, kellele Eesti lõhestatuse probleem haiget tegi,» sõnas ta.

Mitmed eksperdid on kritiseerinud uue erakonna valimiskampaaniat, kuna võib anda erinevatele välismaa propagandakanalitele kondi hambusse. «Vene propaganda on kasutanud meie lõhestatust ära viimased 28 aastat, see on üks nõrgemaid kohti üldse,» õigustas Kallas.

Ta tunnistas, et tagasiside plakatitele oli väga erinev ka Eesti 200 enda liikmete seas.

Küsimusele, miks Eesti 200 venelastele haiget tegi, vastas Kallas: «Kas tegime venelastele haiget või näitasime kogu eesti ühiskonnale tema nägu kõverpeeglist?»

Kallase sõnul oli kampaania autor Eesti 200 ning teemapüstituse näol on tegemist ühe peamise teemaga, millega uus erakond on püüdnud ühiskonda kõnetada. Ühe lahendusena probleemile näeb Kallas ühtse eestikeelse lasteaiasüsteemi loomist.

Samuti oli Eesti 200 saladuskatte alla jäämine eile kampaania üks osa. «Me hoidsime neid plakateid üleval eesmärgiga, et võimalikult palju eesti inimesi võpataks, hakkaks rääkima.»

Justiitsminister taunib

«Teie plakatikampaaniat on ühiskonnas õigustatult hukka mõistetud kui rahvustavahelist vaenu õhutavat juhtumit, mis muuhulgas võimaldab Venemaal propagandasõjas luua Eestist väärkuvandeid,» ütles Urmas Reinsalu.

«Kampaaniaaktsioon pidi juhtima tähelepanu teie tegelikule uskumusele, et Eestis tehakse venelastele juba pikka aega ülekohut ja selle kõrvaldamiseks tuleb asuda ühiskonda puhastama etnilisusest. Nagu te ise märgite tabavalt: «Ei saa olla eestlaste Eestit». Muide, aga miks ei saa? Ma olen eestlane oma perega ja siin, minu jalge all on minu Eesti?» lisas ta erakond Eesti 200-le saadetud kirjas.