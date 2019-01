Video ja galerii: Eesti 200 andis provokatiivsete plakatite asjus aru

«Meil kõigil oli valus seda plakatit vaadata,» tunnistas Kallas, viidates asjaolule, et plakatite sisu tõi esile olulise ja valulise probleemi Eesti ühiskonnas, mis on juba 28 aastat lahendamata. «Lõhestatus on väga tõsine Eesti probleem,» toonitas Kallas.

Mitmed eksperdid on kritiseerinud uue erakonna valimiskampaaniat, kuna võib anda erinevatele välismaa propagandakanalitele kondi hambusse. «Vene propaganda on kasutanud meie lõhestatust ära viimased 28 aastat, see on üks nõrgemaid kohti üldse,» õigustas Kallas.