Riina Solman: Eesti200 järgmine provokatiivne ja vaenu õhutav poliitvõte, kuhu edasi?

Esimene samm Eesti 200-l rahvuste vahelist vaenu õhutada oli Vabaduse väljaku rändepaktivastaste miitinguliste lapsevankriga rammimine. Selle eest ei ole Eesti200 tänaseni vastutust võtnud ja on püüdnud käed puhtaks pesta. Meenutame - reaalselt võinuks ohtu sattuda mehi ramminud sakslase ja Eesti200 projektijuhi väikelaps.

Kui oleme siiani valimistest valimistesse näinud reformierakonda vene kaardiga ähvardamas, siis see konkreetne reklaam Eesti200lt on kahjuks samm veel kaugemale. Sealjuures kõneleb erakond avalikkuses suuresõnaliselt, et esindab ainsana erakondadest positiivsest programmi!