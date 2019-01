Tõnis Saarts: EKRE programmis valitseb vasakpoolne arusaam

«Uuringutulemused küll EKRE-le 30 parlamendikohta ei näita. Kohalikel valimistel oli näha, et kuigi erakonna toetus oli suhteliselt suur, ei suutnud nad oma potentsiaali täies mahus realiseerida ja seda nõrgapoolsele valimisnimekirja pärast.

Aga EKREt tuleb kindlasti tunnustada selle eest, et võrreldes 2015. aasta valimisprogrammiga, mis mahtus peaaegu ühele leheküljele, on nad seekord tulnud välja palju pikema, põhjalikuma ja professionaalsema valimisplatvormiga. Iseküsimus on muidugi väljakäidud lubaduste teostatavus ja realistlikkus.

Välja paistab see, et nagu teistelgi Euroopa paremäärmuslikel või -populistlikel erakondadel (Rootsi Demokraadid, Põlissoomlased, Alternative für Deutschland, Rahvusrinne Prantsusmaal jt), ei pruugi parempoolsus tähistada sotsiaalmajanduslikku parempoolsust. Osa neist on sotsiaalmajanduslikult parem-, teised jälle vasakpoolsemad ning osa on üldse keeruline määratleda. Minu meelset kehtib sama EKRE kohta.

EKRE programmis prevaleerib vasakpoolne arusaam, et riik peab kodaniku eest igati hoolitsema ja pakkuma heaolu (kahekordne pensionitõus, regionaalse arengu helde toetamine, kvaliteetne tervishoiuteenus kõigile jne). Teisest küljest soovib EKRE teha hulga maksusoodustusi ja kes hoolega programmi loeb, saab aru, et sellest võidavad kõige enam väikeettevõtted ja jõukam keskklass. Maksulangetus ettevõtluse edendamiseks on aga klassikaline turuliberaalne parempoolne agenda.

Majandus on EKRE programmis esimesel kohal, mis näitab, et EKRE on suurepäraselt tajunud, et nende valija on väljaspool suurlinna elav, mitte kõige jõukam ja majanduslikult ebakindel eestlane. Eelkõige sellele sihtrühmale ongi suunatud kõik need väga helded sotsiaalmajanduslikud lubadused ja maksusoodustused.

Programmis on erilist rõhku pandud regionaalpoliitikale. Selgelt on näha, et EKRE töötab selle nimel, et vana Rahvaliidu valijat enda poole võita ja oma valijarühma laiendada.

EKRE on muutunud poliitiliselt professionaalsemaks, aga nende lubaduste kulupool ületab ilmselgelt tulupoole. Kust võetakse raha kahekordseks pensionitõusuks ja hüppeliseks kaitsekulutuste tõusuks – eriti veel igasuguseid makse langetades? Seda programmist välja ei loe. Kas EKRE kavatseb jooksvate kulude katmiseks suurelt laenata ja «Kreekat teha»? Kui nii, siis tuleks see ka selgelt välja öelda.

Tähelepanu tuleks pöörata lausele, mis räägib pagulaste tagasisaatmisest: «Aitame kaasa sõdades kannatanud piirkondade ülesehitamisele, saates sinna tagasi Eestis viibivad pagulased.»

Me võime olla pagulaste ja immigratsiooni vastu, kuid kusagil jookseb hea maitse piir, millest ei tohiks üle astuda. Selle lausega annab EKRE teada, et nende jaoks on inimlikkus võõras ja et nende meelest võib rahvuslike huvide sildi all ironiseerida nii kannatuste, vägivalla kui ka genotsiidi üle. Kas järgmisest programmist loeme juba holokaustinalju?

Mis puudutab EKRE valimisnimekirja, siis ei vasta tõele väide, et EKRE-l pole peale Helmete tuntud nimesid välja panna. Peaaegu iga valimisringkonna esinumbriks on üsna tuntud poliitik või avaliku elu tegelane (v.a võib-olla mõnes Lõuna Eesti ringkonnas). Kuid nimekirja teine ja kolmas nimi on juba üsna tundmatud, mis näitab, et EKRE pink on vanade erakondade omaga võrreldes endiselt üsna lühike.»