Kaja Kallas: on selge, et EKRE-l pole Reformierakonnaga ühisesse valitsusse asja

«Peale eilset EKRE programmi avalikustamist on lõplikult selge, et EKRE-l pole pärast valimisi Reformierakonnaga ühisesse valitsusse asja, sest nad ohustavad Eesti põhiseaduslikku korda. Kui lisada siia majanduspoliitiline ja rahanduspoliitiline lauspopulism ning Euroopa Liidust lahkumine, on selge, et EKRE eesmärk on Eestit lõhkuda ja nõrgestada suhteid meie liitlastega läänes. EKRE lubadusi ei ole võimalik täita ja selle erakonna juhid teavad seda ka ise. Nad lähevad teadlikult valijat hirmutamise ja võltslubadustega petma. Reformierakond ei aksepteeri sellist käitumist. EKRE on teinud ise kõik selleks, et teistel erakondadel ei jää muud üle kui välistada nendega koostöö Eesti juhtimisel,» kommenteeris Reformierakonna esimees Kaja Kallas.