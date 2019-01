Erakonnal Eesti 200 on praeguse seisuga 586 liiget. Juba stabiilselt viieprotsendist valimiskünnist ületava partei valimisnimekirju pole avalikkus aga seni veel tervikuna näinud. Tegelikult on teada vaid mõni kandideerija, kuigi nimekirjade esitamise tähtaeg kukub 17. jaanuaril. Erakonnast aga kinnitatakse, et 125 nime saadakse täisnimekirja kindlasti kokku, kuigi praegu on paigas natuke üle saja kandidaadi. Ja finiš ei tule kergelt.