Üks Elurikkuse Erakonna eestvedajatest lahkus erakonnast

«Laiemalt tundub, et mõned asjad ei ole minu tassike teed. Pean silmas erakondlikku poliitilist aktiivsust. On mingid asjad Eesti üldises poliitkliimas, mis ei kaunista mõtlevat inimest. See ei ole otseselt Elurikkuse Erakonna probleem,» rääkis Barkalaja ERRile.