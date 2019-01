Video ja galerii: Elurikkuse Erakond tahtis minna valimistele koos rohelistega

Pressikonverentsi juhatas sisse Tõnspoeg, kes tõdes, et üritus võib jätta ajakirjanikele veidi amatöörliku mulje. «Aga see on okei, sest see erakond on sündinud rahva seest ja rahva jaoks,» ütles Tõnspoeg.

Ürituse alguses tehti teatavaks, et Elurikkuse Erakond paneb Rail Balticu projekti rahvahääletusele oma veebiplatvormil. Sisuliselt on tegemist lihtsa küsitlusega, kus rahvas saab oma arvamust avaldada.

Erakonna asutajaliige Artur Talvik ütles, et hääletusest saab valimiskampaania avalöök ja sellega tahetakse näidata, kui lihtne on digitaalses maailmas hääletusi teha.

Viimase erakondade populaarsusuuringu tulemuste järgi toetab Elurikkuse Erakonda umbkaudu üks protsent Eesti valijaist. Talvik ja teised pressikonverentsil osalenud erakonna liikmed tõdesid, et senine kampaania on jäänud kesiseks. «Oleme tegelenud rohkem sisuliste küsimustega.»

Kui suure valimisnimekirjaga 2019. aasta valimistele minnakse? Talviku sõnul on valimisnimekirja koostamine veel pooleli ning täisnimekirja - 125 nime - kokkusaamine keeruline. «See on eesmärk küll, aga eks see ole keeruline, ja seda just raha tõttu. Täisnimekirja väljapanemise kautsjon on 62 500 eurot,» ütles Talvik ja lisas, et erakond otsis võimalusi panna 3.märtsil toimuvatel valimistel välja ühine valimisnimekiri koos erakonnaga Eestimaa Rohelised.