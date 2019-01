Erakondade mõõduvõtt teleekraanil: kes lubab kõike ja kes on takerdunud minevikku?

Järgnevalt on ülevaade kõigi erakondade seni avaldatud reklaamklippidest riigikogu valimiste eel.

Igal lugejal on võimalik hääletada ka oma lemmiku video poolt.

«Isamaa on igavene»

Isamaa on oma reklaamklipis loetlenud minevikusaavutusi ja -võitlusi, rõhutades 30 aasta pikkust tegutsemist loosungiga «Isamaa on igavene». Oma prioriteetidena märgib erakond võitluse eesti keele ja eestikeelse hariduse eest ning selle üle, et iga inimene saaks otsustada oma teises pensionisambas oleva raha eest.