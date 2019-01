«Poliitikaguru»: uus koalitsioon sünnib keeruliselt ja vastuoluliselt

«Poliitikaguru» saates ennustati, et tänavuste riigikogu valimiste põhiteemaks võib saada majandus ja valitsuse hakkamasaamine (Keskerakond ütleb, et kõik on hästi; Reformierakond väidab vastupidist) või migratsiooniküsimus (ränne, Eesti kui eestlaste elamisruumi säilitamine).

Reformierakonnale kasulikele majandusteemadele annaksid hoogu ebastabiilsed börsid. Keskerakonnale on soodsaks pinnaseks praegune stabiilne ja keskmisest parem majanduslik olukord, kus palgakasv on kiire ning peaminister Jüri Ratasele ei ole selles küsimuses põhjust etteheiteid teha.

Praeguse seisuga on valitsuse kokkupanemiseks teoreetiliselt kõige paremad võimalused Keskerakonnal. On variant teha ka Keskerakonnale kambakas, kui Reformierakond suudab piisavalt kaasamõtlejaid koondada ning lükata Keskerakonna opositsiooni.

Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioon soosiks olukorda, kus suuri põhimõttelisi küsimusi koalitsioonikõnelustel lauale ei jää. Samas võib valitsusliidu sünni takistuseks saada valimistel saadud mandaatide vahe. Kui emma-kumma erakonna ülekaal on suurem kui 7-8 kohta, on ka koos valitsemine tõenäolisem. Väiksema vahe puhul sunnib poliitiline loogika opositsiooni või Reformierakonda pingutama, et Keskerakond ei saaks valitsust moodustada ning et nemad saaks omakorda pärast Ratase eeldatavat läbikukkumist võimaluse katsetada valitsuse moodustamist, kõlas mõttena «Poliitikaguru» saates.