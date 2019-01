GRAAFIK: EKRE kasvas ühe erakonna jagu

Mõned kuud tagasi Isamaast liikmete arvu poolest möödunud EKRE on 8793 inimesega tõusnud suuruselt kolmandaks erakonnaks Eestis. Partei liikmeskond on kasvanud 563 inimese võrra, selgub äriregistri 2018. aasta 2. jaanuari andmete võrdlusest tänasega.

Seda on rohkem kui uue erakonna loomiseks vajalikud 500 inimest. Võrdluseks võibki tuua, et uutest erakondadest on Eesti 200-s 586 ning Elurikkuse Erakonnas 538 liiget.