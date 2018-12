Valimistel saavad hääletada üle 85 000 väliseestlase

«Juba Eesti vabariigi 1992.aasta valimistest saadik on võimalik valida ka välisesindustes, mida nendel valimistel on meil 40, nii saatkondi kui erinevaid konsulaate, kus on võimalik oma häält anda 16.-21. veebruaril,» rääkis riigi valimisteenistuse juht Priit Vinkel, lisades, et iga välisesindus on määranud kaks päeva, millal nad on avatud ja siis on võimalik sinna kohale minna ja anda oma hääl, «Samuti on võimalik hääletada kirja teel.»