Märjamaal umbusaldati vallavanemat

Avalduses oli öeldud, et kohalike omavalitsuste volikogu valimiste järel moodustatud koalitsioon on lagunenud ning usalduslik koostöö valla juhtimisel puudub.

«Pärast kohalikke valimisi moodustasime koalitsiooni. Me leppisime seal mõnedes asjades kokku ja juhtisime tähelepanu valupunktidele. Vallavanem Villu Karu andis seal terve rea lubadusi. Hilisemas tegevuses neid asju aga ei hakatud lahendama – pigem vastupidi,» selgitas umbusaldamise põhjusi Raivi Laaser, kes novembri lõpus luges volikogus ka umbusaldusavalduse ette.

«Koalitsiooni moodustamisel sõlmisime kolme valimisliidu vahelise koalitsioonilepingu. Suur osa lepingu punktidest on tänaseks juba ellu viidud või aktiivses töös. Lähiaegadel avalikustatakse ka ülevaade koalitsioonilepingu täitmisest. Koalitsiooni sõlmimisel oli kuum teema vallavalitsuse personali küsimused. Need küsimused on tänaseks leidnud lahenduse selliselt, nagu kokku lepiti,» kommenteeris Villu Karu.