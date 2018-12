Haridusamet uurib EKRE nõudmisel Tallinna kooliõpilaste kinoskäigu kohta

Tallinna haridusameti pressiesindaja Leini Jürisaar vastas ERR.ee kommentaaripalve peale, et kõnealuse arupärimise sai volikogu EKRE fraktsioonilt Tallinna abilinnapea ning linnavalitsusel on kohustus volikogu arupärimistele vastata. «Vajadusel küsivad abilinnapead vastamiseks vajalikku informatsiooni oma vastutusala linnaametitelt. Kui haridusametile ei ole küsitud informatsioon teada, pöördutakse info kogumiseks haridusasutuste poole, mis on tavapärane praktika,» seisis haridusameti vastuses ERR-ile.