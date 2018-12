10 nädalat valimisteni. Neeme Korv: «Parem tulevik ja õiglane riik kõigile»

Eks see praegu üks üle Euroopa rulluv tont ole. Riiki kirutakse ja samas riigita läbi ei saa. Äkki tuleks teha teistmoodi riik, aga milline see siis olema peaks? Tulevikku silmas pidades ülioluline vaidlus, aga kuidas teha nii, et last pesuveega mitte välja visata? Asi on selles, et nii meil kui mujal tõstavad üha mõjukamalt pead jõud, kes teevad kõikvõimaliku, et riiki (loe: demokraatiat ja õigusriiki) kahjustada, hägustada mõisteid ja asjade olemust. Me näeme, kui kuratlikult raske on jõuda mistahes asjas kokkuleppele, kaasa arvatud koalitsiooni enda kokkupanek.