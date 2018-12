Keskkonnaameti ja keskkonnainspektsiooni ühendamine kukkus riigikogus läbi

Keskkonnaminister Siim Kiisler kinnitas alles selle nädala esmaspäeval keskkonnaameti peadirektoriks Riho Kupparti. Kiisler teatas pressiteates, et Kupparti peamiseks väljakutseks saab olema keskkonnaameti ja keskkonnainspektsiooni sisuline ühendamine.

«Tänu oma suurele kogemusele, laiale silmaringile ning heale suhtlemisoskusele on Riho Kuppart väga sobiv inimene seda keerukat tööd ette võtma,» ütles keskkonnaminister Kiisler.

EMA-le teadaolevalt on KKIl juba praegu raske vaidlustada keskkonnarikkumise tunnustega majandustegevust, millele KeA on loa andnud. Kui KKI täielikult keskkonnaametiga ühendada, siis tähendaks see sisuliselt igasuguse kontrollmehhanismi puudumist keskkonnaameti poolt väljastatavatele lubadele keskkonnaressursside kasutamisel ja käitlemisel.