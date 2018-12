Priit Sibul: Isamaa on rändeleppe vastu ja kaalub edasisi samme

«Isamaa ministrite vastuseisu tõttu pole valitsus välisministrile rändepakti heakskiitmiseks volitust andnud. Seetõttu lähtub välisminister oma tegevuses ainult riigikogust saadud toetusavaldusest, selget valitsuse mandaati tal ÜRO hääletuseks pole. Teatavasti ka riigikogus hääletas Isamaa rändepaktiga liitumise vastu,» ütles Sibul.

Sibul meenutas, et see ei ole esimene kord, kus Isamaa on jäänud vähemusse väga olulises põhimõttelises ja Eesti riigile väga olulises küsimuses: «Sarnane olukord on olnud nii Eesti-Vene piirilepingu kui ka kooseluseaduse puhul.»

«Isamaa selge eesmärk on hoida ära tänase valitsuse toetus rändepaktile. Siiani on see õnnestunud,» ütles Sibul.