Reformierakond teeb üldnimekirjas ruumi uutele: Rõivas ja Kallas saadeti nimekirja lõppu

Erakonna esimees Kaja Kallas ütles, et Reformierakond läheb valimistele kahtluseta kõige tugevama ja kogenuma meeskonnaga, mille paljud liikmed on valitsemisvastutust kandunud ning valmis seda taas tegema.

«Eriti hea meel on mul, et näen nimekirjas ka palju neid, kes soovivad panustada Eesti paremasse tulevikku ja kandideerivad esmakordselt riigikogusse just Reformierakonnas. Kristina Šmigun-Vähi, Andres Sutt, Margit Sutrop, Aivar Viidik, Urmas Siigur või Merike Lang on kõik tublid inimesed ja ma loodan, et nad saavad Eesti juhtimisele kaasa aidata,» ütles Kallas.