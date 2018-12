Rändepakt jõuab lõppjaama, Eesti hääletab poolt

Täna õhtul jõuab ÜRO ränderaamistik lõppjaama – seda hakatakse arutama New Yorgis peaassambleel. Kuigi ametlikult dokumendi üle hääletust plaanis ei ole, on väga suur tõenäosus, et mõni riik seda siiski nõuab. Sellisel juhul hääletab Eesti esindaja ränderaamistiku poolt.

Kõigepealt tänasest. ÜRO peaassamblee algab Eesti aja järgi kell 17, Eestit esindab meie suursaadik ÜROs Sven Jürgenson (pildil). Välisminister on andnud talle volituse toetada raamistikku, lähtudes Eesti parlamendis vastu võetud avalduse põhimõtetest. Meenutuseks: valitsus ei ole ränderaamistiku toetamise kohta otsust teinud.

Ränderaamistik on resolutsioon, mis nagu peaassamblee otsusedki võetakse enamasti vastu konsensuslikult. Kui see peaks õnnestuma, siis mingit hääletust ei tule. Väga tõenäoliselt nii aga ei lähe, sest mõned riigid on vihjanud, et soovivad ränderaamistiku üle hääletada. Üks hääletuse algatajaid võib olla ka USA.

Ka Eesti välisminister Sven Mikser kinnitas, et pigem on oodata hääletust. «Oletan, et mitmed riigid soovivad oma vastuseisu protokollis registreerida,» ütles ta.

Eesti saadik hääletab poolt

Kui läheb hääletuseks, siis Eesti suursaadik hääletab ränderaamistiku poolt. Kuna tegu pole lepinguga, siis kuhugi alla kirjutada Eesti ega ka teiste riikide esindajatel peaassambleel vaja ei ole.

Pärast hääletust – just nimelt pärast – on igal riigil võimalik sõna võtta. Jürgenson plaanib pidada sõnavõtu, mille aluseks on riigikogus vastu võetud avaldus ränderaamistiku kohta. Oma esinemises rõhutab suursaadik muuhulgas, et rändelepe on mittesiduv raamdokument ja see ei too kaasa kohustusi, samuti, et see dokument ei püüdle rahvusvahelise tavaõiguse sisseseadmisele.

Eesti nimel annab täna ränderaamistikule poolthääle suursaadik Sven Jürgenson. FOTO: Välisministeerium

Mingit täiendavat ja pikemat arutelu peaassambleel rändepaketi sisu üle täna enam ei toimu.

Kui täna hääletuseks läheb, on küsimus, kuidas käituvad Eesti poolt hääletamise järel edasi ränderaamistiku vastased, esmalt opositsiooniline EKRE ning eriti valitsuskoalitsiooni kuuluv Isamaa.

Isamaa juhtpoliitikud on korduvalt rõhutanud, et Eesti valitsus ei ole rändeleppe kohta otsust teinud, seega pole Eesti suursaadikul ÜROs ka mandaati selle poolt hääletada. Välisminister on suursaadikule sellise volituse aga andnud.

Justiitsminister Urmas Reinsalu saatis 7. detsembril Mikserile kirja, kus toonitas, et valitsus ei ole välisministrile andnud mandaati kõnealuse leppega ühinemiseks.

«Vastavalt sellele teen välisministrile ettepaneku teavitada ÜROd kirjalikult, et Eesti mitteosalemist 10.–11. detsembril 2018. aastal Marrakeshis toimuval valitsustevahelisel rändekonverentsil (kus Eesti tõesti ei osalenud – U. J.) tuleb tõlgendada kui leppe heakskiitmata jätmist ÜRO valitsustevahelise konverentsi statuudi tähenduses ning jätta ka ÜRO peaassambleel leppe üle hääletamata,» kirjutas Reinsalu. Isamaast kinnitati Postimehele, et Reinsalu on samal seisukohal ka praegu. Erakonna esimehelt Helir-Valdor Seedrilt ega justiitsminister Urmas Reinsalult eilse päeva jooksul kommentaari saada ei õnnestunud.