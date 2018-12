Põhja-Tallinna linnaosaleht ei avalda kandideerijate artikleid

«Kuigi varasemalt on leitud, et tavapäraselt ilmuvad artiklid, näiteks linnaosavanema juhtkiri või muu taoline on lubatud, siis leian värskelt avaldatud riigikontrolli aruande valguses, et selguse huvides on parem kui aktiivse valimiskampaania ajal on kohalikus lehes kandideerivatele poliitikutele ühemõtteline avaldamiskeeld,» ütles Kaljulaid.