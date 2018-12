Video: Raivo E. Tamm lubab riigikokku saades näitlemise kõrvale jätta

Tamme sõnul on see, et Isamaa ta paati kutsus, väga suur tunnustus. «Minu jaoks on Eesti väga oluline. See mis ta on ja mis temast tulevikus saab ning mu on hea meel, et seda on kõrvalt märgatud ja just see erakond mind kutsus, sest nende jaoks on kõik need samad väärtused olulised, mida mina pean oluliseks,» ütles Tamm intervjuus.