REITINGUSEGADUS

Kumb siis õige on? Küsimus on, mida sa teada tahad.

REFORMIERAKOND SAI VALUSA HOOBI

Mis veel reitingutes olulist?

EELARVE SAI SADAMASSE

«Ai, jummal küll! 40 aastat tagasi ma ütleks sellise asja peale: kui on hale kuulata, ära kuula! Teiseks, minu mõttekäik ei meeldi teile või mõnele teie kolleegile. Ta ei peagi meeldima. Saage lõppude lõpuks aru, et on olemas selline asi nagu demokraatia. Suhtuge normaalselt sellesse, et inimesed võivad mõelda mitte nii nagu teie.»

«Kuidas tekivad need regionaalsed prioriteedid (siin ja edaspidi loe: katuserahad - U. J.)? Väga lihtsalt: teie olete kuskilt valitud ja mina olen kuskilt valitud ja see on meie kätes ja meie otsustada, kuhu me need suuname. Ja nii nad tekivadki.»