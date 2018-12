Alternatiivne uuring märkis samuti oravate langust ja EKRE tõusu

Täna avaldas Postimees erakondade reitingute tulemused, millest selgus, et hiljutised poliitilised sündmused on Reformierakonna toetusele tugeva languse toonud, EKRE toetust kasvatanud ning ka Isamaa on teinud väikese hüppe. Reformierakonna langust ja EKRE toetuse tõusu näitas ka ERR-i tellitud Turu-uuringute AS-i uuring.