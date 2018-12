Riigikogu kiitis katuseraha jagamise heaks

Eelarve koostamisega on traditsiooniliselt kaasas käinud komme, et valitsus jätab teatud summa riigikogu fraktsioonide saadikutele, et nood saaksid selle raha jagada endale oluliste objektide vahel. Kui praeguse koalitsiooni puhul on see summa varasematel aastatel olnud mõni miljon eurot, siis seekord otsustas valitsus oma viimase eelarve kokkuleppimise käigus laiali jagada koguni peaaegu 30 miljonit eurot.