Otsepilt ja -blogi: kas riigieelarve läbib riigikogus kolmanda lugemise?

2019. aasta riigieelarve kolmas lugemine toimub kell 14 algaval istungil, kus see on 14. päevakorrapunkt kokku 32 seas. Riigieelarve vastuvõtmiseks on vaja riigikogu lihthäälteenamust. Peaministripartei Keskerakonna teatel püsib koalitsioon hääletusel ühtsena.