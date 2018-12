Reformierakond riigieelarve kolmandal lugemisel vaheaegu ei võta

Kolmapäeva pärastlõunal läheb riigikogus kolmandale ehk viimasele lugemisele 2019. aasta riigieelarve, milles on kulusid ja investeeringuid plaanitud enam kui 11,3 miljardi euro eest.

Reformierakond venitamistaktikat seejuures kasutada ei plaani. «Vaheaegade võtmine pole olnud Reformierakonna stiil, me suudame eelarvet sisuliselt mõista ja kritiseerida, mida meile eraldatud 5 minutiga kiirkorras teemegi,» ütles Ligi BNS-ile.

2019. aasta riigieelarve kolmas lugemine toimub kell 14 algaval istungil, kus see on 14. päevakorrapunkt kokku 32 seas. Riigieelarve vastuvõtmiseks on vaja riigikogu lihthäälteenamust. Peaministripartei Keskerakonna teatel püsib koalitsioon hääletusel ühtsena.