Katuseraha saamise retsept: palju mandaate, tuntud poliitikud

Täna on riigikogu suures saalis lõplikul heakskiitmisel 2019. aasta riigieelarve ja selle juurde lisatud ettepanekud katuseraha jaotamiseks. Summad on suuremad kui varasematel aastatel ning Postimehe analüüs näitab, et raha ei jaotu sugugi ühtlaselt üle Eesti. Vastupidi, suuremad rahahulgad koonduvad piirkondadesse, kus erakondadel silmapaistvamad poliitikud, tugevad kohalikud niiditõmbajad ning valimistel saada rohkem mandaate.