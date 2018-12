Postimees küsis kõigilt riigikogu liikmetelt katuserahade kohta: vaata, mida nad vastasid

«Sotsiaaldemokraadid tunnistavad tänase piirkondlike investeeringute süsteemi puudulikkust, kuid ei ole nõus ettepanekuga jätta riigikogu ja parlamendisaadikud täiesti ilma võimalusest rääkida regionaalsete toetuste jagamise osas kaasa. Niigi räägitakse juba aastaid sellest, et riigikogu roll on kahanemas ja et riigikogu on muutunud valitsuse kummitempliks. Leiame, et riigikogu liikmetel peab jääma võimalus eelarvesse omapoolseid ettepanekuid teha. Reeglina on tegu rahaeraldistega, mis aitavad vähendada regionaalset ebavõrdsust ja edendada kohalikku elu. Need ettepanekud on korralikult läbi kaalutud – saadikud on eelnevalt suheldud ka kohalike poliitikute või sädeinimestega, kes teavad kõige paremini paikkonna muresid ja kitsaskohti. Aastate jooksul on selle süsteemi ajal lahendatud või leevendatud mitmeid probleeme, mis kaugelt Tallinnast võivad paista tähtsusetutena, kuid mis on mõne väiksema valla ja sealsete inimeste jaoks vägagi olulised. Nagu öeldud, tänane süsteem on vigane, kuid ta ei ole läbinisti ebaeetiline. Investeeringud on avalikud ning vastutus lasub erakondadel ja konkreetsetel poliitikutel, kes on konkreetsed ettepanekud teinud ja kes peavad oskama nende vajalikkust põhjendada. Investeeringute kasutamist kontrollib rahandusministeerium. Uue ja parema süsteemi loomine on keeruline väljakutse ja sotsiaaldemokraadid on valmis vastavates aruteludes kaasa lööma.»