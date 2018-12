Isamaa eestiuudised.ee on kõige pikema rubriigireaga väljaanne, mille kandev jõud on toeka meediakogemusega Mart Luik. Tänavu juunis loodud portaali toodavad peale Luige sisu isamaalased Riina Solman, Veiko Lukmann, Karl Sander Kase, Birgit Remiküll ja Kalle Muuli. Toimetust pole küll saidil välja toodud. «Me ei tulnud kuidagi selle peale,» sõnab Luik. Aga toimetus polevatki fikseeritud ja saiti tehakse teiste töödega paralleelselt. Peale sõnalise sisu on olemas raadio, mis tähendab isamaalaste etteastete salvestusi Soundcloudis, ja TV, mis tähendab, et Luik «grillib» erakonnakaaslasi. Alguses kutsus Luik teiste erakondade esindajaid ka, aga need ei kippunud tulema. «Ja tegelikult ongi eesmärk tutvustada eelkõige oma inimesi,» möönab Luik.