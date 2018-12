EKRE kutsus Isamaad siduma eelarvehääletus rändeleppest loobumisega

«Isamaal on veel võimalus nõuda oma koalitsioonikaaslastelt [Keskerakonnalt ja Sotsiaaldemokraatlikult Erakonnalt] enda seisukohtade arvestamist ning siduda toetus riigieelarvele valitsuse selgesõnalise otsusega mitte toetada ÜRO rändeleppega liitumist,» ütles Helme esmaspäeval Seederile saadetud kirjas.

«Selle nädala kolmapäeval on riigikogu suures saalis lõpphääletusel järgmise aasta riigieelarve ja ilma Isamaa toetuseta seda vastu ei võeta,» lisas Helme. «Riigieelarve vastuvõtmine on rutiinne, iga-aastane tegevus. Eesti suveräänsuse loovutamine ja massiimmigratsioonile uste avamine on aga meie kõigi tulevikku pöördumatult ja pikaajaliselt mõjutavad otsused.»

«Isamaa on õigustanud oma osalemist vasakpoolses ja venemeelses valitsuses sellega, et hoiab nii ära Eestile kahjulikke otsuseid. Nüüd on käes hetk, kus tuleb näidata reaalsuses, et hoiate ära fataalselt hukatusliku otsuse. Kui te seda teha ei suuda, siis kaob ära ka põhjus jätkata praeguses valitsuses,» kirjutas Helme.