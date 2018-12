Fotod: Vabaduse väljakule kogunesid meeleavaldusele rändeleppe vastased

«Toetame justiitsministrit, Urmas Reinsalu, seisukohta, et välisministril puudub valitsuse mandaat ränderaamistiku sõlmimiseks. Toetame ministri ettepanekut välisministrile teavitada ÜRO-d kirjalikult, et Eesti Vabariigi mitteosalemist 10.-11. detsembril 2018. aastal Marrakechis toimuval valitsustevahelisel rändekonverentsil tuleb tõlgendada kui leppe heakskiitmata jätmist ÜRO valitsustevahelise konverentsi statuudi tähenduses ning jätta ÜRO peaassambleel leppe üle hääletamata. Leiame, et peaminister Jüri Ratase vastandumine justiitsminister Urmas Reinsalu ettepanekule on Eesti riigivastane tegevus, kuna ilma mandaadita rändeleppe heakskiitmine on selgelt ebaseaduslik,» edastas liikumine pressiteate vahendusel.

Liikumine leiab, et riigivõimu kahepalgelisus on lõhestanud Eesti ühiskonna ning antud leppe otsustamine tuleb panna rahvahääletusele. Nende sõnul on viimane aeg seadustada rahvahääletusmehhanism, et hoida ära Eesti Vabariigi suveräänsusvastane tegevus ka tulevikus ja ette välistada selline ühiskonna lõhestamine.