Fotod: Eesti 200-ga liitub Svjata Vatra laulja Ruslan Trochynskyi

«Tahan jagada oma positiivset kogemust, kuidas välisriigist siia elama tulnuna on võimalik õppida ära riigikeel, saada kodakondsus, kuid kõige olulisem - saada kogukonna osaks nii, et tunnedki, et siin on sinu kodu, sinu riik ja soov siinset elu edasi arendada. Kõige selle juures olen jäänud ukrainlaseks, säilitanud oma ukraina identiteedi, minu lapsed räägivad nii eesti kui ukraina keeles ja on hästi kursis Ukraina arengutega,» lisas ta.