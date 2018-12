Riina Sikkut kandideerib valimistel Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosas

Pikaaegse tervisepoliitika eksperdina seisab ta selle eest, et arstiabi oleks kättesaadav kõigile olenemata sissetulekust või elukohast ning et elukeskkond toetaks meie inimeste pikemat ja tervemat elu.

«Kindlustunne, et vajadusel on arstiabi kättesaadav ja haigestumise korral ei jää keegi abita, on tähtis nii inimeste tervise kui ka üldise ühiskondliku turvalisuse jaoks,» sõnab Riina Sikkut. Tema sõnul jõuame vaid hooliva ja koostöötava ühiskonnana nii kaugele, et igaüks meist saab vajalikku abi õigel ajal ja õigest kohast.

«Ma soovin anda panuse, et me elaksime sellises Eestis, kus keskkond toetab tervislike valikute tegemist, inimesed on oma valikutes vabad ja õnnelikud ning hädas tullakse kõigile appi,» märgib Sikkut.

Tema sõnul oleme eeldatava eluea poolest Euroopa Liidus tagumises pooles, suur on erinevus meeste ja naiste elueas, viimased kümmekond tööaastat vaevab keskmist eestlast mõni krooniline tervisehäda ning iga neljas meist on kogenud elu jooksul mõnd vaimse tervise häiret. «Pikem ja tervem elu on investeering. Seega haiguste ennetus ja nende õigeaegne avastamine, eriti laste puhul, aitab meid selles suunas edasi. Peame ühiskonnana väärtustama tervise hoidmist,» sõnab Sikkut.

Hea tervise kõrval on Sikkuti hinnangul oluline, et kõigil on eneseteostamise võimalused, et meie inimesed oleksid ettevõtlikud. «Tööd peavad teha saama kõik Eesti inimesed, kes seda soovivad. Olgu tegemist vanemaealise, noore või vähenenud töövõimega inimesega, peame toetama nende tööturule tulekut,» ütleb Sikkut ja lisab, et see on tähtis ühiskonna sidususe ja ka regionaalse arengu jaoks.

Riina Sikkut, kes on erakonna liige alates selle aasta maikuust, kandideerib sotsiaaldemokraatide nimekirjas Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosas. Minister soovib edasi seista tervishoiu, tööturu ja võrdse kohtlemise murede lahendamise eest.

Enne ministriks asumist töötas Sikkut riigikantselei strateegiabüroo sotsiaal- ja tervisepoliitika nõunikuna. Ta on olnud pikalt tervisepoliitika analüütik ja programmijuht mõttekojas Praxis ning töötanud ka erasektoris.