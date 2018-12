Ratas: pärast 17 aastat liigub laev viimaks õigel kursil

Ratas sõnas erakonnakaaslastele peetud kõnes, et viimased nädalad on olnud väga keerulised – nii mõnigi analüütik ennustas koalitsiooni lõppu ning opositsioonipoliitikud valmistusid ministriametiks. Ta kinnitas, et ühiste pingutuste ja tugeva meeskonnavaimu toel leiti lahendused ning taastati rahulik töörütm. «Nüüd on kõige olulisem võtta 12. detsembril Riigikogus vastu 2019. aasta riigieelarve, mis viib kogu Eestit edasi ning tõstab meie inimeste heaolu,» rõhutas Ratas.

Ta lisas, et ühtegi päeva ei saa ega tohi Eesti Vabariigi juubeliaastal lasta niisama mööda tiksuda. «Järgmisel kolmel kuul on mitmeid olulisi küsimusi, mis vajavad lahendamist või rakendamist: õiglane pensionireform; hoolduskoormuse küsimus; e-residentsus 2.0; alushariduse reform, et lasteaiad oleksid hariduse lahutamatu osa; õpetajate, kultuuritöötajate, politseinike ja päästjate palgatõusud; kaubalaevad Eesti lipu alla; Soome kaasamine Rail Balticu arendamisse; regionaalsete programmide käivitamine Kagu-Eestis ning Ida-Virumaal ja veel palju muud,» loetles Ratas.

Peaminister ütles, et kahe aastaga ei ole võimalik tasa teha 17 aasta jooksul kuhjunud ebavõrdsust ja ebaõiglust ühiskonnas, kuid Keskerakonna juhitud laev liigub viimaks õigel kursil. «Keskerakonnal on väga palju märgilisi saavutusi ette näidata: lisaraha tervishoidu, kaasav majanduskasv, tugev regionaalpoliitika, tasuta maakondlik ühistransport, jätkusuutlik maaelu, kättesaadav ja kvaliteetne haridus ning kindel välis- ja kaitsepoliitika,» nimetas peaminister mõned.