Vootele Hansen kandideerib Isamaa nimekirjas riigikogusse

Vootele Hansen ütles kommentaariks, et erakondade rohkus meie parlamendis on kindlasti Eesti rikkuseks ja tema soovib toetada valimistel Isamaad.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder tundis head meelt, et erakonnaga väga pikalt seotud on olnud inimesed, kes on vahepeal kas poliitikast eemaldunud või mõne muu erakonna tegevuses osalenud, leiavad tee tagasi Isamaa juurde.